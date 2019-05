Cuidado con lo que dice en Internet, nunca sabe lo que pasará a futuro. Se burlaron de una mujer por su vestido en Tinder y ahora fue contratada como modelo.

Muchas son las cosas que vemos en redes sociales, pero este caso es de no creer.

Thea Chippendal, una estadounidense de 20 años, recibió un ofensivo mensaje de un hombre por medio de la aplicación Tinder.

Luego que Chippendal hiciera 'match' con el sujeto en la aplicación de citas, no pensó que recibiría un mensaje que criticaría su forma de vestir.

“Eres un hazmerreír, y el vestido de la última foto no te favorece para nada. Espero que esto ayude”, fue el mensaje que le fue enviado a Chippendal.

Después de recibir el ofensivo mensaje, la mujer no dudo en responder y poner en su lugar al usuario que la había criticado, esto fue lo que le respondió, “¿Por qué sentiste que necesitabas comentarlo?”.

A lo que el hombre en Tinder respondió con otro ofensivo mensaje, “¿Es horrible, no crees? Parece de una tienda de caridad. Te digo que tienes que madurar, y comprar en algún lugar decente”.

Ante la bochornosa situación la mujer decidió hacer públicos los mensajes que intercambió con el usuario de la aplicación.

Men are trash. (Included the pic he’s on about 🙃) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy

Sin planearlo el tuet de la estadounidense se volvió viral en poco tiempo, varios internautas le demostraban su apoyo a Chippendal.

Y lo mejor del caso estaba por venir, una famosa tienda de vestidos de nombre ASOS, contactó a Chippendal para que modelara y fuera imagen de la marca.

La mujer comenta a medios británicos que ha tenido que pellizcarse en varias ocasiones pues no puede creer lo que está pasando.

@theachippendale Swipe right to see who had the last laugh… https://t.co/CKcqyDk1d9 pic.twitter.com/gkzgoAAfJ5

— ASOS (@ASOS) May 2, 2019