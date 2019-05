La senadora le dijo en una entrevista a Blu Radio que si estaba dispuesta a votar en contra de las objeciones. Por esta razón la senadora Martínez se ausentó de votaciones de objeciones a JEP

Sin embargo, recalcó que quería dejar constancia de la incomodidad con el artículo 153 y no dejaron hablar.

“Sí iba a votar contra las objeciones sin ningún problema. [Se salió] Porque no me dejaron hablar y yo considero que en el artículo 153, pese a la claridad que generó la Corte Constitucional en algunos aspectos de ese artículo, sigue quedando un agujerito. Un agujerito en un país donde los delincuentes saben cómo utilizar este tipo de pequeños escapes que no merecen”.

Además afirmó que su partido no había especificado si las objeciones se iban a votar en contra o simplemente no se iban a votar. Lo que si quedó claro fue su posición de inconformidad.

Sin embargo, en las últimas horas la decisión de la senadora ha sido relacionada con el nombramiento que hizo el gobierno a Orlando Barbosa Villalba, como representante ante el Consejo Directivo de Cormacarena.

Por esta razón la senadora Martínez se ausentó de votaciones de objeciones a JEP

Recordemos que Barbosa fue el financiador de la campaña de Martínez para las elecciones del senado en el años 2018 y que además le donó aproximadamente 20 millones para su campaña. Lo que genero especulaciones sobre su decisión frente a la objeciones.

Por su parte la senadora dijo: “Yo no voy a exponer mi credencial, mi honra y mi honor para que el doctor Barbosa reciba esa designación". […] No tengo injerencia en su vida pública o privada”.

Y agregó: "Yo soy indispensable para el voto ¿cierto?, pero mi opinión no es importante. Así no pueden ser las cargas dentro del Senado”, concluyó.

Finalmente aseguró que su posición va en contra de las objeciones, pero era importante dejar la constancia.

También le puede interesar: