Luego de su desaparición en las votaciones, la senadora hizo una polémica aparición. La polémica aparición de la senadora Maritza Martínez

Fue recibida por el presidente del senado Ernesto Macías, y su secretario, Gregorio Eljach, con una gran sonrisa. Momento retratado por las cámaras de El Espectador, y que generó todo tipo de comentarios.

La imagen generó todo tipo de suposiciones. Muchos se atrevieron a decir que al parecer la senadora estaba siendo felicitada. Otros se preguntaron, si su ausencia se debió a una persuasión por parte del centro democrático.

Por su parte, Paloma Valencia le agradeció por medio de un trino a la senadora Martinez: “Gracias por evitar que quienes violaron menores de 12 años estén impunes”.

La polémica a parición de la senadora Maritza Martínez

Según dijo la senadora del partido de la U se retiró fue porque no le dieron la oportunidad de hablar para dejar una constancia sobre las objeciones a la JEP que se estaban votando.

“Ayer, no se me permitió intervenir en plenaria. solo logré una corta participación, acudiendo a la moción de orden".

Y añadió: "En ella expuse mi malestar por impedirme hacer uso de la palabra pese a llevar dos días escuchando con respeto a todos los senadores. Asimismo, indiqué que aunque apoyo con firmeza la paz, respetando la directriz de mi partido, no votaría las objeciones presidenciales en esas condiciones. Soy abogada, tengo un criterio jurídico que me permite hacer un análisis propio del tema, y no simplemente tener que plegarme a los argumentos de quienes logran el privilegio de intervenir”.

Tambien le puede interesar:

Antanas Mockus vuelve al Senado para votar las objeciones a la JEP Mientras se define la nulidad de la elección de Antanas Mockus, el senador estará en la plenaria de este jueves en el Senado de la República.

MÁS NOTICAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO AQUÍ