Es que hasta la misma senadora Paloma Valencia le dedicó un trino a ella y Maritza Martínez de la U, donde les agradeció su ausencia.

Y no es para menos, la votación quedó 47 vs 34. Para que las objeciones se hundieran, la votación debería contar con 48 votos y no se logró.

A pesar de que el partido de Ana María Castañeda, Cambio Radical, había anunciado que votarían en bloque para hundir dichas objeciones, ella no votó.

Lo que sí hizo fue dejar su bolso en una de las sillas del recinto y luego pidió que se lo recogieran.

La justificación de la senadora que desapareció en votación sobre la JEP

La congresista alegó "motivos de conciencia" para explicar su ausencia en la votación.

"Consideré y sigo considerando, como defensora a ultranza de los postulados de la paz, que cada objeción amerita ser discutida de forma individual, ya que cada una tiene una unidad sustancial distinta y el análisis requería de mayor puntualidad",

Me abstuve de votar, después de tener una reunión con mí bancada de Senado @PCambioRadical horas antes de empezar la votación, dónde dejé claro mis motivos de conciencia ante ellos, y quiero compartirlo con ustedes.#NoHipotecoPrincipios pic.twitter.com/0HfDoXKdoq — Ana Maria Castañeda (@AnyMarCas) May 1, 2019

¿Quién es Ana María Castañeda?

Ana María Castañeda nació en Sincelejo y fue la señorita sucre en el 2005.

Además, en el 2018 fue elegida como senadora de nuestro país con un total de 57.359 votos.

El Partido Cambio Radical fue donde militó y milita la senadora.

Entre sus estudios tiene un pregrado en Administración de Empresas, es Especialista en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR).

Además, tiene postgrado en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana.

