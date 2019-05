El contundente reclamo de los activistas trans a la sociedad colombiana

Un grupo de activistas de la comunidad trans reclamaron este miércoles en Bogotá espacios de visibilidad e inclusión para la creación de políticas públicas que los afecta, ya que consideran se están enfrentando "a situaciones de mayor violencia".

Así coincidieron en sendas conferencias el filósofo argentino Blas Radi y la escritora argentina Naty Mestrual junto a la abogada colombiana Maty González, quienes reivindicaron "más espacios de poder" para la comunidad en América Latina.

"Tratar sobre este tema no es una cosa de responsabilidad social. Me gustaría que este tema tenga la misma importancia que el resto y que no sea visto como una cuota, que no sea algo mente abierta", dijo a Efe González, quien participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

González abordó junto a Mestrual los dramas cotidianos de las personas trans y las problemáticas a las que se enfrentan en la región durante la conferencia "Vida travesti".

En este espacio afirmaron que aunque en Colombia se han abierto escenarios para discutir los temas relacionados con los trans, aún son vistos de forma folclórica y sin la seriedad y compromiso necesarios para dar solución a las problemáticas sociales que los aquejan.

Ante esto, Blas Radi opinó que "ocultar la identidad de género por miedo al maltrato expone a estas personas a situaciones de mayor violencia", las cuales se desconocen porque no tienen la "visibilidad" que merecen.

Radi hizo parte de la charla "No nacemos en un cuerpo equivocado", en la que defendió la diversidad sexual y explicó su trabajo en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad trans.

Por todo lo anterior, para los tres activistas es necesario consolidar espacios formales con los Gobiernos y crear una oportunidad de diálogo para derrumbar los estereotipos construidos sobre la identidad de género.

En Colombia, afirman que existe un morbo hacia la comunidad transexual y la feminidad que se le otorga, por lo que se les excluye en la toma de decisiones que los afectan.

A modo de ejemplo, destacan que los trans son incluidos en las discusiones sobre sus derechos reproductivos o para la conformación de familia, temas que han sido discutidos pero que no han llegado a soluciones en pro de esa población.

"Si entendemos a la identidad como un tema no privativo de solo personas trans, implicaríamos un cambio en la experiencia", concluyó el filósofo argentino.

