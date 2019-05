Ella es Ana María Castañeda la exreina que no votó por las objeciones de la JEP

Ana María Castañeda, exreina que no votó objeciones de JEP. Dejó su bolso en el recinto pero no estaba presete.

Luego de que se conociera que faltó un voto para hundir las objeciones de la JEP, el nombre de Ana María Castañeda comenzó a sonar.

Es que hasta la misma senadora Paloma Valencia le dedicó un trino a ella y Maritza Martínez de la U, donde les agradecia su ausencia.

Y no es para menos, la votación quedó 47 vs 34. Para que las objeciones se hundieran, la votación debería contar con 48 votos y no se logró.

Apesar de que el partido de Ana María Castañeda, Cambio Radical, había anunciado que votarían en bloque para hundir dichas objeciones, ella no votó.

Lo que si hizo fue dejar su bolso en una de las sillas del resinto y luego pidió que se lo recogieran.

¿Quién es Ana María Castañeda?

Ana María Castañeda nació en Sincelejo y fue la señorita sucre en el 2005.

Además, en el 2018 fue elegida como senadora de nuestro país con un total de 57.359 votos.

El Partido Cambio Radical fue donde militó y milita la senadora.

Entre sus estudios tiene un pregrado en Administración de Empresas, es Especialista en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR).

Además, tiene postgrado en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana.

Por parte, Ana María Castañeda abandonó el recinto en el momento de las votaciones.

Se dice que se encontraba con su esposo en la Secretearía General del Congreso.

El martes en horas de la tarde varios senadores denunciaron que el Gobierno estaba llamando a algunos senadores de los partidos de la U, Cambio Radical y Liberales.

Tanta habría sido la presión del Gobierno de Duque que una senadora habría pactado salirse en la votación.

