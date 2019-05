Maduro habría estado listo para irse de Venezuela, pero Rusia lo impidió

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Nicolás Maduro estuvo "a punto" de salir de Venezuela. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Rusia disuadió al presidente venezolano de esta decisión.

"Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, por lo que sabemos, y los rusos le dijeron que debería quedarse", dijo Pompeo en una entrevista a CNN. Según el alto mando, el destino de dicho avión era La Habana.

Este hecho se sumó a otras declaraciones que el gobierno de Estados Unidos dio contra Maduro. El propio presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter una amenaza de embargo a Cuba.

"Si las tropas y milicianos cubanos no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo, con el propósito de causar muertes y destrucción a la Constitución de Venezuela, un embargo completo y total, así como sanciones del más alto nivel, serán impuestas a la isla de Cuba. Esperamos que todos los soldados cubanos regresen rápida y pacíficamente a su isla", dijo Trump.

….embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019