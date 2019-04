Noticias Uno denuncia que nuevamente fue víctima de un montaje fabricado a partir de cuentas falsas de las redes sociales.

Inicialmente, un usuario de Twitter (@juanjlo4) hizo un comentario malintencionado, que fue replicado más de 1400 veces por cuentas de la misma tendencia política (derecha).

"Adivinen quién es esa periodista y para cuál canal trabaja (…) Ella participó activamente del vandalismo en la Plaza de Bolívar de Bogotá", fue la aseveración.

Según Noticias Uno, 24 horas después apareció la verdadera cara de la falsedad, haciendo referencia a Ernesto Yamhure, columnista de la derecha y defensor del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“Empleada de la fábrica de noticias falsas “Noticias Uno” participando activamente en los actos de vandalismo en Bogotá. Señores @FiscaliaCol, ¡Actúe!”: Ernesto Yamhure.

Empleada de la fábrica de noticias falsas “Noticias Uno”, participando activamente en los actos de vandalismo en Bogotá. Señores @FiscaliaCol, ¡Actúe! pic.twitter.com/58KRpb8oWR — Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure) April 27, 2019

Horas más tarde, José O Gaviria, senador del uribismo, se encargó de mantener viva mentira de Yamhure.

“Ellos difunden las noticias falsas. Se las fabrican en Miami…":José O Gaviria

Frente a ello, Noticias Uno precisa que "Como se deduce de las imágenes, la joven que aparece en ellas no tiene escarapela o chaleco de identificación que demuestre vinculación profesional alguna; en cambio, porta una cámara de fotografía que no se usa en medios de televisión. Noticias Uno no aparece por arriba, por abajo ni por la mitad".

¿Periodista participó actos de vandalismo? Noticias Uno denuncia nuevo montaje

