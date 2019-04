Se trata de Jhon Ánderson Cumundí, de 19 años. Este es el rostro de presunto violador de mujeres en Bogotá.

Hace pocos días fue capturado el sujeto, acusado de atentar contra varias mujeres que salían a hacer deporte y otro tipo de actividades en inmediaciones del Parque Simón Bolívar.

De acuerdo con información entregada por City Tv, el joven no aceptó los cargos de abuso sexual, intento de violación y hurto.

Sin embargo, a pesar de su negativa, el hombre fue enviado a la cárcel La Picota.

Fue Noticias Caracol el medio que reveló imágenes de la captura de este sujeto, y fue en ese momento cuando se conoció finalmente el rostro de este hombre.

A la cárcel presunto depredador sexual que habría abusado de al menos 6 mujeres en el barrio Modelo Norte en Bogotá https://t.co/x4HYVjugAN pic.twitter.com/31fVOIFFhO — Noticias Caracol (@NCBogota) April 28, 2019

Por lo menos cuatro mujeres denunciaron a este hombre.

Una de ellas una mujer que ya supera los 70 años.

"Este hombre me aborda por la espalda, aprovechando un momento en que, como la gente viene y va, yo quedo sola. Él me abordó por detrás con un cuchillo, tipo ‘pate cabra’, me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que me cruzara el separador de la 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, dijo a Noticias Caracol una de las víctimas.

