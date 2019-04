Fiscal General confirmó cuándo se conocerá la verdad de lo acontecido con el exguerrillero asesinado

Conmoción en el país y no es para menos. Lo acontecido con el exguerrillero, Dimar Torres, causó un gran revuelo. Y es que, tras varias especulaciones, el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, confirmó que evidentemente uno de sus hombres mató al exmilitante. De igual manera, pidió perdón.

"Lo lamento desde lo más profundo. No es suficiente pero estoy aquí. Yo me regalé para estar acá y no como dijeron algunos de que como mataron a un civil, vine. Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas"

Asimismo, el uniformado precisó que lo ocurrido "no es una acción militar" y que no está tranquilo con lo que pasó. Razón por la cual, se comprometió a hacer "todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y quién lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo".

Para tratar de darle claridad a la situación, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que los detalles del hecho se conocerán esta semana.

"Hicimos todas las pruebas de balística con expertos que viajaron desde la ciudad de Bogotá, obtuvimos todas las pruebas testimoniales en el lugar de los hechos. Tenemos todos los elementos para tomar decisiones en el transcurso de dos o tres días"

