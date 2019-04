La contundente petición de la hermana de chilena a la justicia colombiana contra el presunto asesino

Continúan conociéndose más detalles de lo acontecido con Ilse Amory. Después de que capturaran a Juan Guillermo Valderrama, como principal sospechoso de la desaparición de la mujer, hallaron un cuerpo en Rionegro, Santander, que al parecer correspondería al de la ciudadana.

Eso sí, hasta el momento no se conoce con exactitud si es o no. Lo único cierto es que, por ahora se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos por desaparición forzosa. Razón por la cual, Alejandra Ojeda, hermana de Ilse, llegó a la diligencia judicial. Allí, no dudó un segundo en pronunciarse y emitir un claro mensaje sobre lo sucedido.

"Quiero que se haga justicia. También quiero que salga toda la verdad"

Asimismo, en la emisión de Noticias Caracol de la noche, José Miguel, cónsul de Chile en Colombia, entregó unas palabras. En sus declaraciones dejó claro cuál es el objetivo y de qué manera colaborarán.

"Conforme a las instrucciones que nos dieron de la Cancillería en Chile, haremos todos los trámites judiciales que permitan el esclarecimiento del caso"

"Quiero que se haga justicia, que salga la verdad": hermana de Ilse Amory tras llegar a audiencia de imputación de cargos a Juan Guillermo Valderrama, novio de la chilena desaparecida en Santander https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/Hlxniq57W5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 29, 2019

Hasta el momento, se desconocen más detalles, pero se espera que en los próximos días u horas, se conozca la verdad del caso.

