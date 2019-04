Comandante del Ejército confirmó que militar mató a exguerrillero en Campo Alegre

Controversia en el país tras la muerte de un exguerrillero en Campo Alegre y no es para menos. A pesar de que el Ministerio de Defensa argumentó que se debió a un disparo accidental por parte de un integrante del ejército, los habitantes de dicha zona explicaron que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo hacen creer algo totalmente diferente. Así también lo informó Noticias Uno.

"El cadáver estaba semidesnudo. Además, tenía el cráneo destrozado. Estaba tirado al borde de la carretera, al lado de su moto. El cuerpo presentaba claros signos de tortura. De igual manera, tenía claros signos de castración. Y su órgano sexual ya cortado fue puesto encima de su pecho"

Ante la controversia y debido a que desde la firma de la paz han sido asesinados 129 exmiembros de las FARC, la Comisión de Paz del Congreso viajó al Catatumbo para dialogar con la comunidad y las autoridades.

En la zona, más de 100 personas se hicieron presentes. El general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, de la que hace parte el militar implicado en el hecho, pidió perdón.

"Lo lamento desde lo más profundo. No es suficiente pero estoy aquí. Yo me regalé para estar acá y no como dijeron algunos de que como mataron a un civil, vine. Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas"

"No mataron a cualquier civil; mataron a un miembro de la comunidad, y lo mataron miembros de las fuerzas armadas", Brigadier General Diego Luis Villegas Muñoz, Fuerza de Tarea Vulcano, sobre homicidio de Dimar Torres. (Cortesía Periodismo Joven El Tarra). pic.twitter.com/NIEqetSwYA — Helena Sánchez (@helenasanchezt) April 28, 2019

También le puede interesar: