Luis Carlos Vélez, en medio de la polémica por opiniones contra el paro

El periodista Luis Carlos Vélez volvió a la polémica. El exdirector de Noticias Caracol y director de La FM publicó una editorial contra las manifestaciones de este jueves. Aún antes de que se convirtieran en disturbios y provocaran actos vandálicos, ya Vélez las había rechazado. Y esto le ganó cientos de críticas.

Según Luis Carlos Vélez, su editorial no estaría en contra de las protestas. Pero el paro de este jueves buscaba la "manipulación". Las manifestaciones sindicales, según el periodista, estaban buscando bloquear "sistemáticamente a la nación (…) con fines políticos". También aseguró que el costo de las protestas, como el paro indígena del Cauca, ha sido inmenso.

Para el director de La FM, el objetivo era debilitar al gobierno de Iván Duque a favor de sus opositores. Aseguró que esto afecta a los trabajadores como él mismo.

Quienes apoyaron el paro se fueron en contra del periodista.

Casi lloro al ver esta nota, no por el contenido, por lo melodramático, no se es muy mediocre o muy estúpida su posición, bueno no me decido. Merece ser aplaudido, y ser usado como referencia de la mediocridad en todos los centros académicos.

— Juan David Tovar (@jdtovarro) April 26, 2019