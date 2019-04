Capturado violador serial de mujeres en el Parque Simón Bolívar

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre acusado de ser el violador serial que habría abusado de varias mujeres. El detenido ha sido acusado de varios abusos sexuales en parques del barrio Modelo Norte. Sus víctimas serían mujeres que practicaban deportes o pasaban por el Parque Simón Bolívar y el barrio al norte de Bogotá.

Las mujeres agredidas por este depredador sexual coinciden en que permanecía por la zona entre las 4:00 a. m. y las 7:00 a. m. Para accederlas, las intimidaba con armas cortopunzantes. Una de sus víctimas habría sido una mujer de 73 años de edad, vecina del barrio.

Por lo menos cuatro mujeres han denunciado una agresión sexual por parte de 'El depredador del Modelo Norte'. Todas estaban haciendo deporte en el parque del barrio, o en los alrededores del Parque Simón Bolívar. Una de las mujeres que se salvó de la violación contó lo sucedido a Noticias Caracol.

"Este hombre me aborda por la espalda, aprovechando un momento en que, como la gente viene y va, yo quedo sola. Él me abordó por detrás con un cuchillo, tipo ‘pate cabra’, me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que me cruzara el separador de la 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, recalcó.

Captura de pantalla - CaracolTV.com

El detenido coincide con la descripción física que dieron las víctimas. Un hombre alto, de tez morena y con el pelo en rastas.

