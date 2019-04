Periodista de Shock denuncia haber sido víctima de acoso por redes sociales

View this post on Instagram

Dear universe: que entiendan que detrás de las pantallas hay un SER HUMANO. La historia completa en mi bio👆🏻 Sí, me acosaron. Sí, pasaron tres meses para que pudiera llamar las cosas por su nombre: acoso. Cuando no le pones nombre, no existe y si no existe solo está en tu cabeza. Esta es mi historia. Si les está pasando díganme, no están solos, no es su culpa. Hay maneras de salir.. . Gracias infinitas a @bilirubbiniinstagram , @carloscuentero , @scardonap , @isacoguerrero , @molusago , @alfredlord2 , a los que me ayudaron en este camino para levantarme de esta y a mi influencer favorito y editor maravilloso @kidcasti por el artículo tan tremendo que me ayudó a construir. Los llevaré en el corazón por siempre. 💜💜💜. . El artículo con la historia completa está en mi biografía👆🏻Léanlo, compártanlo y hablen, por favor hableeeen💜 no tengan miedo. @shock