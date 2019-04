"Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando" : Uribe

View this post on Instagram

#EstáPasando | Los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro protagonizaron una airada discusión en medio del debate sobre las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Todo empezó porque Petro aseguró que, durante el proceso de paz con los paramilitares, él mismo había denunciado que narcotraficantes se estaban colando al hacerse pasar por combatientes. Además, Petro le dijo a Uribe que le "hace daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia". Ante los comentarios de Petro, el expresidente respondió: "yo prefiero, ochenta veces, al guerrillero en armas, que al sicariato moral difamando". Inmediatamente después, @alvarouribevelez miró a @gustavopetrourrego y, fuera de micrófonos, lo llamó tres veces "sicario". Video 🎥 Noticias RCN.