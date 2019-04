Objeciones de la JEP serán votadas el lunes en Senado

Después de una larga discusión con las bancadas de oposición del Senado, el presidente de la corporación, Ernesto Macías, decidió ir un paso adelante y comprometerse a que el próximo lunes 29 de abril a primera hora se discutirán las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y que será el único tema que se debatirá ese día.

Con esa promesa, la oposición no tendría necesidad de hacer uso de una de las disposiciones que contempla el Estatuto de Oposición y que le daba el derecho de establecer el orden del día.

La proposición de la oposición contemplaba discutir las objeciones de la JEP como primer y único tema.

Las bancadas que están en contra de las objeciones y que hasta este momento son mayorías, habían advertido al presidente del Senado que de no aceptar esa propuesta no asistirían a las votaciones de otros proyectos para que no pasaran por falta de quórum.

Se espera que el lunes se mantenga la unidad en las bancadas y su votación sea muy parecida a la de la Cámara, que terminó por hundir las objeciones con una aplastante votación.

