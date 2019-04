Un ‘mico’ pensional en el PND, bajo la lupa

Fue la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías (Asofondos) la que hizo la advertencia: hay un ‘mico’ en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ayudaría a que unos pocos tengan pensiones elevadas.

Se trata del artículo 84 que propusieron algunos congresistas y no el Gobierno. Según la asociación, es “un regalo” para un pequeño grupo de trabajadores que tienen millonarios ingresos. Específicamente, serían 45 millones de colombianos pagando a 170 mil personas sus subsidios pensionales por 50 billones de pesos.

“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170 mil personas de altos ingresos”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Lo que plantea el artículo que contiene el ‘mico’ es abrir un periodo de cuatro meses para que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 50 puedan cambiarse al régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones.

Reacciones

Después de la denuncia, la ministra de trabajo, Alicia Arango, apoyó a Asofondos y pidió a los congresistas no aprobar ese artículo por considerarlo desleal. “Yo diría que incluso puede ser una competencia desleal con los fondos y eso no debe ser así. Esa no es la manera de competir. Yo creo que en este momento, como está, no se debe aprobar”, manifestó.

Los ponentes del PND esperan que a partir de hoy la plenaria del Senado inicie el estudio del proyecto de ley que debe ser aprobado, a más tardar, el 7 de mayo próximo.

La iniciativa, aprobada en primer debate, pasó de 182 artículos a 311. Pero a raíz de todas las polémicas que han surgido alrededor del proyecto, la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizará una audiencia pública hoy para presentar un análisis previo del documento para ser expuesto y analizado en la audiencia.

El objeto es conocer la opinión de los participantes frente a la propuesta del gobierno que ha quedado plasmado en el documento, que será debatido próximamente en las plenarias de Senado y Cámara.

Según el Gobierno, este PND busca un crecimiento económico con tasas superiores al 4,5% a mediano plazo, que la productividad pase de 0,65% a 1,1% y la inversión de 22% a 25,7%. También pretende generar 1.6 millones de empleos adicionales para que más de tres millones de colombianos salgan de la pobreza extrema y multidimensional.

