Las Águilas Negras amenazan de muerte a jefe de prensa de Gustavo Petro

La violencia en el país no descansa. Las Águilas Negras amenazan de muerte Andrés Hernández, jefe de prensa de Gustavo Petro.

El senador colombiano ha estado en la mira de los medios en la última semana debido a su rifirrafe con Daniel Coronell.

Sin embargo, más allá de los cables de Wikileaks, se presentó una amenaza de muerte a uno de los más cercanos colaboradores del senador: su jefe de prensa Andrés Hernández.

Hernández, en su cuenta de Twitter, dio a conocer un panfleto que le llegó a su casa, en donde se lee que está sentenciado a muerte.

"Llegó esto a mi casa, Águilas Negras me amenazan, no solo a mi, sino a mi familia, que me quede callado y con una investigación que estoy haciendo. ¿Intentarán asesinar a mi papá o algún familiar de nuevo? @NancyPatricia_G @FiscaliaCol solicito a la @UNPColombia reforzar mi seguridad", dijo en su tuit.

"Quédese callado con los papeles que anda buscando", dice la amenaza.

Hernández advirtió que no dejará de investigar, a pesar de las amenazas.

Las Águilas Negras amenazan de muerte al jefe de prensa de Gustavo Petro. Esta es la publicación:

Llego esto a mi casa, Águilas Negras me amenazan, no solo a mi, sino a mi familia, q me quede callado y con una investigación q estoy haciendo. Intentarán asesinar a mi papá o algún familiar d nuevo? @NancyPatricia_G @FiscaliaCol solicito a la @UNPColombia reforzar mi seguridad. pic.twitter.com/7pMLL3HZsF — Andrés Hernández R. (@AndresCamiloHR) April 22, 2019

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: