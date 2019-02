“Por mí, por ti, por los dos”: un proyecto para prevenir el maltrato contra la mujer desde la adolescencia

“Hay muchos estereotipos que nos han impuesto y enseñado, los del amor romántico y el príncipe azul, pero todo eso es mentira”, asevera con convicción Natalia Ponce de León, quien se ha convertido en símbolo y ejemplo de lucha en contra del maltrato hacia la mujer en Colombia.

Para el 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Observatorio de Violencia, registró 42.276 casos de violencia contra la mujer por parte de su pareja. De estos, 13.349 casos se dieron entre adolescentes que tienen entre 15 y 24 años de edad, es decir, el 30% por ciento de las situaciones de las que se tiene registro.

Para combatir esta problemática fue creado el programa “Por mí, por ti, por los dos”, que busca reducir la tasa de incidencia de la violencia en el noviazgo de parejas adolescentes. El proyecto es llevado a cabo por la Fundación Natalia Ponce de León, la Universidad El Bosque (quienes hicieron la formulación), y Avon Fundación para la Mujer.

“Nos hemos unido para prevenir la violencia en mujeres adolescentes cuando surgen esas relaciones tempranas. Cuando empiezan las relaciones sexuales y amorosas hay muchas narrativas e ideales que están erróneos en la sociedad y en la cultura que llevan a perpetuar círculos de violencia”, dice Natalia Ponce.

El proyecto se desarrollará con cinco mil jóvenes entre los 15 y 19 años de edad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla a través de una herramienta lúdico–pedagógica, que permitirá contribuir a eliminar las diferentes formas de violencia en la sociedad. El programa tiene una duración de 16 meses y se le hará su respectivo seguimiento y evaluación.

“Se va a tener una herramienta lúdico pedagógica, que es un maletín, que va a permitir desarrollar procesos alrededor de la educación y de la sexualidad en los jóvenes y también las relaciones interpersonales de pareja, para que puedan tener un adecuado relacionamiento interpersonal (…) También sabemos que existen unos paradigmas culturales alrededor de las violencias en las relaciones de pareja y precisamente lo que se pretende es que no siga sucediendo”, explica María Clara Rangel Galvis, rectora de la Universidad El Bosque.

“El control de las emociones es importante para todo ser humano. Uno no puede actuar cuando está bravo, tiene que descubrir su cuerpo y descubrir sus emociones porque estas controlan todo, y el poder de la mente es muy poderoso. Esto es muy importante enseñárselo a los jóvenes, así como los valores de una sociedad: la tolerancia, el respeto, el amor propio y el amor a la vida”, concluye Natalia Ponce.

Señales de maltrato contra la mujer



Te hace sentir culpable.

Te acosa con mensajes en el celular.

Te maltrata verbalmente.

No te deja ver a tu familia y amigos.

Te revisa tus redes sociales.

Te chantajea con dinero.

Se enoja cuando opinas u opinas diferente.

No te permite trabajar.

No te deja salir con tus amigas y amigos.

Te manipula con tus hijos.

Te obliga a tener relaciones sexuales.

Te agarra fuerte del brazo cuando está molesto.

Te grita y usa palabras ofensivas.

Te trata con desprecio.

Te amenaza de muerte.

Te hace bromas hirientes.

Te descalifica o ridiculiza.

Te prohíbe usar métodos anticonceptivos.

Frase:

“Yo he renacido como el ave fénix de las cenizas. Todos estos años me han enseñado que realmente fueron los valores que recibí en casa desde niña los que me dieron fuerzas para salir adelante, porque la violencia empieza en el hogar” – Natalia Ponce.