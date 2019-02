AUDIO: Mujer acusa taxista de intentar drogarla a ella y a su pequeña hija

Todo comenzó el pasado lunes en la mañana, cuando el taxista recogió en la Clínica del Prado a una mujer que estaba con su pequeña hija.

Minutos después, el taxista, identificado como Jesús Alberto Murillo, le ofreció unas galletas de mantequilla a la niña.

Varias cuadras más adelante, la mujer se empezó a sentir muy extraña.

Mientras tanto, el taxista le insistió que las galletas las había comprado en un D1.

Finalmente, la mujer y su hija lograron salir del vehículo. De inmediato realizó un audio y lo difundió por redes sociales.

"(…) Este señor me quería hacer daño, no sé si a mí o a mi bebé (…) moraleja: no recibamos nada a nadie, seamos totalmente desconfiados", resalta la mujer en el audio.

Audio:

Mujer acusa taxista de intentar drogarla a ella y a su hija

El conductor se declara inocente

El portal Colombian resaltó que Jesús Alberto Murillo teme por su vida porque la denuncia de la mujer se ha hecho viral.

Según relató, la mujer no se ha acercado a la empresa Coopebombas, a donde pertenece, para aclarar la situación.

