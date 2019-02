Esta sería la verdad tras la serenata de despecho en el metro de Medellín

Muchos se preguntan cuál es la verdad de la serenata de despecho en metro de Medellín. Se la contamos.

Los usuarios del Metro de Medellín fueron testigos de una serenata de despecho que un hombre le dio a una mujer. Una de las personas que iba en el metro grabó un video del momento y se volvió viral. El sujeto escribió en Twitter: "Acabo de ser testigo de una 'serenata' de despecho en Metro de Medellín".

En la grabación se le escucha cantar al hombre:

"Eres una traicionera, una linda mariposa que va y se posa en cualquiera".

Minutos después, la mujer le lanza agua en la ropa y se baja del metro.

La escena que se ha difundido ampliamente en las redes sociales y muchos hombres le dieron el visto bueno a la magistral cantada de despecho, pero otra sería la verdad.

Aunque en redes se especula de gran manera cuál habría sido la razón de la serenata, una infidelidad o un desamor, muchos señalan que esto no obedecería a ninguna de las dos cosas.

Según usuarios de Twitter, el video obedece a una campaña de expectativa para el lanzamiento de esa canción y que el hombre que se ve tan enojado, en realidad es un cantante de música popular que usó ese momento para lanzar un nuevo éxito.

No sería raro, pues las estrategias publicitarias suelen ser de ese calibre, pero lo que muchos critican es que hayan usado el metro de Medellín, tan querido por los paisas, para el espectáculo.

1. La escena no es real, todo es actuado para promocionar a ese horrible cantante. 2. El metro siempre debe hacer respetar sus normas.

Me parece que este bobo como que estaban haciendo video clip de promoción eso no era personal y menos en la forma como la chica le tira el agua, no había ninguna emoción genuina

— Machichi Guzman (@machichiguzman) February 21, 2019