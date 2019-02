Aerocivil habló del caso del hombre multado con 18 millones de pesos, por bajarse los pantalones

En la noche del miércoles, un hombre de la tercera edad denunció que fue multado en el aeropuerto El Dorado por supuestamente haberse bajado los pantalones en un puesto de control.

El hombre de 75 años de edad aseguró a Blu Radio que los pantalones se le cayeron porque le hicieron quitar la correa para pasar por el escáner, en el Aeropuerto El Dorado.

Se trata de Jorge Enrique Mesa, quien es de Bucaramanga, e iba a tomar un vuelo para esa ciudad. El hombre quedó sumamente sorprendido y preocupado cuando se enteró de que debía pagar una multa de 18 millones de pesos por presuntamente bajarse los pantalones. Así se lo notificó el grupo de vigilancia del transporte aéreo del aeropuerto.

“Yo estaba pasando por el control del aeropuerto, me dijeron que me quitara los zapatos, la chaqueta, todo, pero seguía sonando el aparato, yo me quité la correa y se me cayeron los pantalones, según ellos que fue un acto obsceno mío”, dijo Mesa al citado medio.

Pues la Aeronáutica Civil habló y se refirió al caso que ahora tiene al comerciante, con una deuda de 18 millones de pesos.

Según el comunicado, en este momento no cursa la sanción porque los hechos están investigación y no pueden determinar que sucedió el 28 de diciembre del años pasado, cuando fue interpuesta la multa.

Por otro lado, el comunicado señala que los hechos se investigan porque si hubo infracción se habría dado por perjudicar la moral y el desarrollo de las actividades aeroportuarias.