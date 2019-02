En un acto de intolerancia, joven mató a otro en una discoteca por pisarlo

Insólita situación se presentó en una discoteca de Buenaventura, Valle del Cauca. Allí, César Adolfo Valencia Perlaza golpeó a un hombre con el pico de una botella y lo mató. El motivo de dicha reacción se debió a que la víctima lo había pisado. Lo cierto es que, fue condenado a ocho años de prisión. Así informó la Fiscalía.

“Atacó con un poco de botella a Bayron Steven Hurtado Obregón, de 18 años de edad. La víctima pisó al hoy sentenciado y este lo atacó. El sentenciado aceptó su responsabilidad luego de que el fiscal del caso lo acusara ante un juez de conocimiento”

Es así como, el hombre condenado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Dicha decisión también fue avalada por el Juzgado Tercero de conocimiento de Buenaventura. Y es que, se le otorgó el beneficio de cumplir la sentencia en su lugar de residencia.

No obstante, los ciudadanos en Buenaventura están conmocionados y no es para menos. Dichos actos de intolerancia prenden las alarmas y más al ver que no es la primera vez que sucede. Eso sí, por fortuna se tomaron las medidas pertinentes, se capturó al responsable y recibió su castigo.

También le puede interesar: