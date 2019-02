A través de un video que está rondando en redes asegura que el concierto es una farsa. Las polémicas declaraciones de Roger Waters sobre concierto para ayudar a venezolanos.

Afirmó que el objetivo de esta iniciativa es ayudar a Estados Unidos a tomar control de Venezuela.

“Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria, todo esto tiene que ver con que Branson (…), está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela”.

En el video también aseguró en Venezuela no hay un dictadura.

"Están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de esos esta sucediendo, a pesar de que esa es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo".

Polémicas declaraciones de Roger Waters

El concierto a favor de Venezuela se realizará el próximo viernes 22 de febrero en Cúcuta.

Richard Branson anunció este concierto fronterizo para ayudar a los venezolanos.

El concierto tendría como fin el recaudo de al menos 100 millones de dólares, que serían destinados a los venezolanos más necesitados.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar