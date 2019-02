¿Final feliz? Con ayuda de youtubers, joven pagó la multa por comprar una empanada en la calle

Gran revuelo se presentó en el país por una insólita causa y no era para menos. Un joven recibió una alta multa económica por comprar una empanada. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Y es que, la ciudadanía no lo podía creer. Razón por la cual, expusieron su indignación.

Lo cierto es que, de manera inmediata, más de uno se puso la mano en el corazón y ayudó a Steven Claros. Este es el caso de los youtubers, los insaciables. Ellos reunieron los $834.000 y cancelaron la sanción que recibió el joven. Así lo registraron en sus redes sociales.

“Multa justa o injusta, igual la pagamos. Somos los insaciables solo somos los voceros, ustedes suscriptores y amigos de nuestro canal de YouTube se unieron #PorElDerechoALaEmpanada. Se nos reduce el presupuesto un poco, pero es por una buena causa! Seguiremos en la búsqueda de restaurantes que valen la pena en cualquier rincón. Que el mundo conozca que en Colombia nos apoyamos a pesar de las injusticias”

“El joven que compró una empanada en la calle y fue sancionado por las autoridades locales, logró pagar los $800.000 que le correspondía de multa, gracias a la colaboración de la comunidad y de algunos youtubers, que a través de sus redes sociales, juntaron el dinero”

El joven que compró una empanada en la calle y fue sancionado por las autoridades locales, logró pagar los $800.000 que le correspondía de multa, gracias a la colaboración de la comunidad y de algunos youtubers, que a través de sus redes sociales, juntaron el dinero#ArribaBogotá pic.twitter.com/gdnVb62LQ1 — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) February 19, 2019

También le puede interesar: