Esta fue la última palabra de Yessy Paola Moreno antes de saltar del puente en Ibagué

Mucho se ha especulado desde el sepelio de Yessi Paola Moreno y su pequeño hijo May Nicolás Ceballos, de 10 años, que murieron el pasado 6 de febrero tras lanzarse del puente de la variante en Ibagué.

Revista Semana reconstruyó las últimas horas e investigó sobre los motivos que llevaron a Yessi Paola a tomar la fatídica decisión en la que involucró a su pequeño hijo, que no pudo crecer para vivir.

El medio de comunicación habló con las personas que atendieron el caso de la madre de 32 años, que se resistió a entregar a su pequeño y a recibir ayuda de alguien más.

Aunque en un inicio se especuló que Moreno tomó la decisión fatal debido a préstamos 'gota gota', la realidad es que esto no se puede confirmar, pero lo que sí se puede relacionar es que la mujer entregó los detalles de su decisión a las autoridades.

“Ya no puedo más, tengo muchos problemas económicos y sentimentales; todos me dieron la espalda. Tuve que vender mi ‘motico’ para darle de comer a mi hijo”, contó la mujer a las autoridades, según la versión entregada a Revista Semana.

Pero el detalle más enigmático y que le ha dado un tinte más oscuro a la historia, vino dela mano del pequeño Nicolás, que fue víctima de las decisiones de su mamá, que lo llevaron a la muerte.

Los socorristas, las personas que intentaron rescatarla, le pidieron que tomara otra decisión, pero ella no quiso, aseguró que pensó eso por 15 días.

“Si lo dejo solo, va a sufrir más que yo; no tengo quién me lo cuide, mi mamá no tiene con qué”, dijo la mujer a los rescatistas y cuando uno de ellos le dijo que podría adoptarlo, la madre de 32 años respondió tajantemente, “usted me dice eso ahora, solo para convencerme”.

En los detalles inéditos, se conoció que la mujer no solo fue atendida por socorristas, sino por el pastor de su iglesia evangélica, una amiga y su mamá.

Al parecer, la presencia de los más cercanos no sirvió de mucho pues la mujer decidió saltar al vacío, luego de recriminarles que no le ayudaron cuando más lo necesitó. Al parecer el pastor no habría acudido en su ayuda, a su mamá le recrimó y a su amiga a penas la miró.

Antes de soltarse, con los ojos llenos de lágrimas, la mujer dijo a todos los presentes: 'Perdónenme' y saltó con su hijo a quien ató a su cuerpo con un cinturón y un arnés.

¿Qué hacer si siente que no hay salida?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el prime​r paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, ​los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Si se encuentra en una situación similar, recomendamos comunicarse a las líneas: