Universitario tuvo que pagar más de 800.000 pesos por una empanada

Un insólito caso se ha registrado en Bogotá en donde un joven terminó pagando más de 800.000 pesos por una empanada.

El caso tiene consternados a los bogotanos por el alto costo del pasabocas. Y no, no es que haya comprado un pasabocas gourmet o de un chef mundial. La realidad es que compró en un puesto ambulante y la Policía lo multó.

Toda esta historia le sucedió a Stiven Claros, un universitario que compró una empanada en un puesto ambulante en La Castellana y que fue detenido por la Policía para que pagara una multa por 800.000, según el Código de Policía.

La información la brindo Citynoticias de las 8:00 p.m. que contó que por comprar comida en lugares que ocupan espacio público, también podría ser multado, según el parágrafo 10 del Artículo 92 del Código Nacional de Policía que reza: “Propiciar la ocupación indebida del espacio público”.

“Los policías en ningún momento nos avisaron. No nos dijeron que no podíamos comprar ahí, sino que hicieron la multa por un valor de 800.000 pesos, relató Claros a Citytv.

Sin embargo, lo curioso del caso radica en que los uniformados también deciden comprar en estos lugares y alimentarse tras las largas jornadas. La multa no es común y pocos casos se han registrado en el país. Así que tenga cuidado.