Gobierno tiene luz verde para realizar fracking en el país

Una comisión independiente interdisciplinaria, a la que el Gobierno encargó realizar un informe sobre las posibilidades de realizar fracking en Colombia, determinó que en el país sí se puede realizar la búsqueda de petróleo a través de este sistema.

El informe señala que, de cumplirse ciertos requisitos, se puede dar paso a proyectos pilotos con la técnica de fracturación. Sin embargo, aclararon que ellos evaluaron solo aspectos de exploración y no de explotación, por lo que pidieron empezar con dos etapas previas de experimentación de 2 años, esto antes de decidir algo sobre la explotación o no de yacimientos no convencionales con esta técnica.

Aunque la recomendación del grupo de expertos no son vinculantes para el Gobierno, no se descarta que lo primeros proyectos pilotos de exploración sean en el Magdalena Medio, donde hay un número pequeño de pozos.

Esta comisión habló con las comunidades durante el periodo de la investigación y dejaron claro que estas se oponen al fracking porque les genera desconfianza.

La opinión de los expertos ya ha generado inconformidad entre algunos de los congresistas que se oponen al fracking y que consideran que el informe de la comisión carece de rigor científico.

“Durante los debates sobre el proyecto de ley de prohibición de fracking, manifestamos nuestra preocupación sobre este informe que carece de rigor científico, social y participativo”, dijo el senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa.