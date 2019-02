Colombianos recordaron con videos la cómica forma de hablar inglés de Uribe

El presidente de Colombia, Iván Duque, llegó este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el que conversó sobre la situación en Venezuela y el narcotráfico en la región, entre otros temas.

Duque llegó al jardín sur de la Casa Blanca hacia el mediodía, acompañado de su esposa, María Juliana Ruiz, y ambos saludaron a Trump y la primera dama de EE.UU., Melania, en la entrada de la residencia.

Uno de los detalles que llamó la atención, fue el fluido inglés del presidente Iván Duque y de su esposa, quienes dominan el idioma con facilidad. Sin embargo, ante los comentarios, tuiteros quisieron recordar la pronunciación e inglés de Álvaro Uribe.

El senador fue tendencia porque en años pasados, cuando intervino en el idioma extranjero, no le fue muy bien y varios se burlaron de esto. Pues así recordaron que el senador no domina muy bien el inglés y las burlas no se hicieron esperar.

Sólo hay una cosa en la que Uribe me representa: Hablando inglés. Gracias por tanto, @AlvaroUribeVel. <3 pic.twitter.com/snvW4vqpE6 — Mateo Córdoba🌱 (@MateoCordobaC) February 14, 2019