Petro la 'embarró' con tuit sobre premio Nobel de Física y no quiere aceptarlo

La embarrada de Petro que ahora le cobran en redes sociales:

El pasado domingo el senador Gustavo Petro habló sobre la crisis que se estaba dando en Hidroituango por los errores que EPM cometió con los cierres de la compuerta que dejaron al río Cauca al borde de su extinción.

En su tuit, Petro, de la Colombia Humana, decidió citar la Ley de Murphy que señala que "Todo lo que puede ocurrir, ocurrirá" y la unió al fatalismo por la represa diciendo:

"La ley de Murphy dice que si algo puede fallar, fallará. Los estudios técnicos más avanzados hechos sobre Hidroituango por los norteamericanos dice que el embalse puede fallar y podría derrumbar entre 20 y 40 millones de metros cúbicos de material".

La ley de Murphy, que todos comentan en sus conversaciones diarias, particularmente no es una ley científica, sino que habría salido de una charla. Pues muchos quisieron hacerle ver esto al senador que no aceptó y lanzó otro tuit:

La ley de Murphy dice que si algo puede fallar, fallará. Los estudios técnicos más avanzados hechos sobre Hidroituango por los norteamericanos dice que el embalse puede fallar y podría derrumbar entre 20 y 40 millones de metros cúbicos de material. https://t.co/axeMVVmFDY — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2019

Ley murphy Amigo se te pasó la mano…

Deja de ver Disney Channel te puede dejar sin argumentos — Lorena Mallama (@Lore_Mallama) February 11, 2019

Seguramente usted fue el ponente de esa ley 😂. Viejo, sos burla en YouTube con el famoso apoyo al joven boyacense. — ☣️Soy el señor Freak.☣️ (@iamthelordxd) February 11, 2019

Esa no es la ley de Murphy tampoco… es q este pobre tipejo no le da es a media… — Colombian Chinaski (@ColombianChina1) February 11, 2019

Así desmantelaron la embarrada de Petro que ahora le cobran en redes

Fue así como Moises Wasserman, le indicó que la ley nada tenía que ver con ambiente o con humanidad, pero el senador se quedó en su concepto.

La Ley de Murphy no es una ley de la naturaleza, tampoco de los humanos, es una buena broma. Yo no la usaría como sustento lógico de mis argumentos. https://t.co/yaMvf3RPcm — Moisés Wasserman (@mwassermannl) February 11, 2019

La ley de Murphy, 1949, "todo los que puede fallar, falla", sigue la segunda ley de la termodinámica profesor: la entropía. Uno de sus desarrollos más recientes ganó el premio nobel de física en 1996. https://t.co/v5tfbc3k3n — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2019

La respuesta de petro generó inconformismo, porque en el año 96, el premio Nobel no tuvo nada que ver con estos estudios que cita, pero sí el IG Nobel, que es una parodia a los premios Nobel, en el que un grupo señaló que ls tostadas se caen por el lado de la mantequilla como lo reveló otro tuitero:

Yo creía que Petro mencionaba el premio nobel de física de 1996 por pasar de interesante. Pero no ! Acá la respuesta. pic.twitter.com/TmybdQzsdk — James Diomedes (@yoresongo) February 12, 2019

¡Por favor! ¿Usted en serio dice que la segunda ley de termodinámica afirma que todo lo que puede fallar falla? ¿Todo avión se puede caer, por lo tanto todos se caen?

Originalmente surgió con una rabieta de Murphy con su asistente y dijo que si él se puede equivocar, se equivoca — Moisés Wasserman (@mwassermannl) February 11, 2019

Así, desmantelaron su idea y muchos señalaron que lo más raro del asunto es que no rectificara en algo tan trivial como un trino en el que se equivocó. Incluso sus seguidores le dijeron que rectificar no tendría un problema y recriminaron que no aceptó su error.

