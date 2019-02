La polémica propuesta de vicepresidenta para contrarrestar subida de la luz

Pareciera que ya es una realidad que el Plan Nacional de Desarrollo dejará sin los subsidios a la energía al estrato 3. El artículo 179 que propone desmontar el subsidio a estrato 3 y reducirlo para los estratos 1 y 2, ha generado polémica en el país.

Para muchos, es un ataque al bolsillo de los más pobres y podría complicar la situación económica de cerca de 30 millones de colombianos. Sin embargo, para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es una oportunidad para ahorrar energía.

La solución que presentó Ramírez y que se convirtió en polémica fue la de cambiar los electrodomésticos más viejos de las casas de escasos recursos para que al reemplazarlos por nuevos, estos consuman menos energía y se puedan ahorrar un dinero.

A pesar de que la premisa de la vicepresidenta tiene una base sólida, muchos colombianos le aseguraron que pedirle a los estratos más bajos que cambien sus electrodomésticos no solo es irracional entendiendo que muchos no tienen y que otros tantos no podrían asumir costos elevados para cambiar la nevera o lavadora.

“Lo que tiene pensado el Gobierno básicamente es que se puedan reducir algunos subsidios, pero que se puedan también generar mejores condiciones para el cambio de electrodomésticos", dijo Ramírez.

Sin embargo, así contestaron a la polémica propuesta:

Claro, ahora que ya sacaron a todos los colombianos de la pobreza, todo el mundo puede cambiar los electrodomésticos viejos. Ahora que ya la gran mayoría son de clase media por ganarse más de 251 pesotes. Lacras inmundas. — Orfa Marin (@marin_orfa) February 13, 2019

Que volvamos a cocinar con leña dijo la "dotora" — Andres Torres (@adtorresa) February 13, 2019

Si y quien va a dar la plata para el cambio… Que estúpida propuesta — Ricardo Narvaez (@Ruso0528) February 13, 2019

Que vaina esta! El gobierno me dará para cambiar los electrodomésticos de mi casa 🤣 parece socialismo — Alejandro Campos P (@alejocp8026) February 13, 2019

O sea que la gente va a comer electrodomésticos, qué señora tan inteligente y así quería llegar a la presidencia.😠😠😠 — Alex Camacho (@AlexCam85288100) February 13, 2019

Es enserio? y donde esta el dinero para hacer cambio de electrodomésticos… ah ya! con el aumento del salario mínimo claro! — Dolman Tobo (@dolmanalbertoto) February 13, 2019

Cuando uno es bruto es bruto! Por qué no reducen los sueldos a los congresistas y a los ministros ya que ellos son los que más dineros se roban con sus sueldos y no el pueblo? — john cardozo cruz (@dratata) February 13, 2019

