En medio de su intervención, Iván Duque llamó "presidente" al senador Álvaro Uribe Vélez

El pasado martes 12 de febrero, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque se reunió con los integrantes del Centro Democrático para dialogar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Allí, se tocaron diversas aristas. De hecho, el máximo mandatario no dudó un segundo en pronunciarse.

“Me complace ver el entusiasmo del partido y apoyo al Plan Nacional de Desarrollo que tiene grandes objetivos para Colombia, sacar 3.5 millones de personas de la pobreza y 1.5 de personas de la pobreza extrema”

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y se robó las miradas. Después de su intervención, Iván Duque le dio paso a Álvaro Uribe Vélez. En aquel momento, el actual presidente llamó ‘presidente’ a quien ahora es senador. Así quedó registrado todo.

“Le doy la palabra al presiente Uribe”

“Muchas gracias, señor presidente. Nuestro saludo a usted”

Presidente marioneta y Presidente eterno.😂 pic.twitter.com/r2iVopK5bL — ωilliαm ηiñο #14F🔦 (@wicarni) February 13, 2019

Como era de esperarse, los comentarios aparecieron. No obstante, hubo otro suceso particular que causó revuelo. A través de la cuenta oficial de Twitter, Álvaro Uribe Vélez publicó su intervención. Lo particular del caso es que borró justo la parte del vídeo donde se presentó el suceso descrito anteriormente.

“El Partido Centro Democrático apoya con entusiasmo el Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier tema que haya que mejorar, estaremos trabajando en coordinación con el Gobierno para contribuir a ese pacto alrededor de esta política que el Pte Duque plasma en el PND”

El Partido Centro Democrático apoya con entusiasmo el Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier tema que haya que mejorar, estaremos trabajando en coordinación con el Gobierno para contribuir a ese pacto alrededor de esta política que el Pte Duque plasma en el PND pic.twitter.com/34tYeVPDQR — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 12, 2019

