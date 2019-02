"No estaba borracha, tengo un problema con mi voz", dice la Concejal Xinia Navarro

La increíble excusa de la concejal Xinia Navarro la ofreció en Blu Radio y le echó la culpa al "morbo" de las audiencias.

“Yo no estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Ahora, yo entiendo el morbo, entiendo que mi voz es algo característica como lo pueden escuchar. Tengo unos nódulos en las cuerdas vocales que dificulta a veces, en las horas de la noche se me pone todavía peor”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que no es el momento para hacerse la cirugía.

“Es una operación que me tengo que hacer, pero por campaña tengo que hacerla después de octubre”, agregó.

La concejal afirmó que todo fue una forma de deslegitimar su acción política.

"Yo sé que el morbo de ese tipo de cosas genera una gran audiencia, entiendo que a la gente le interese criticar, hacer cacería de brujas. Máxime cuando soy una mujer, que como yo, he hecho unos debates en el Concejo que realmente han sido supremamente fuertes. Entonces es más fácil deslegitimar mi acción política y mi profunda credibilidad que me he ganado hasta el momento, con una frase o un contexto aislado de una situación", sostuvo Navarro.

En estado de embriaguez. Así se ganó hoy el sueldo (que viene de recursos públicos) la concejal de Bogotá y presidenta del Polo Democrático en la misma ciudad, Xinia Rocio Navarro Prada. Posted by Cristian Leonardo Maldonado Hernandez on Tuesday, February 5, 2019