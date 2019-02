Trump presume de un "boom económico sin precedentes" en el Estado de la Unión

Siga en vivo el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, en el que hablará de Venezuela y dará otras primicias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, inició este martes su discurso anual ante el Congreso con un llamado a la cooperación entre los dos partidos, al considerar la división del Legislativo, en una cámara controlada por republicanos y otra por demócratas, como una "nueva oportunidad en la política" del país.

"Gobernemos no como dos partidos, sino como una nación", dijo Trump durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense.

Trump también presumió de una gestión que se ha traducido en un "boom económico sin precedentes" durante su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado ante el Congreso.

"En tan solo dos años desde las elecciones, hemos impulsado un boom económico sin precedentes, un boom que rara vez se ha visto antes", afirmó Trump.

LIVE now: President Trump’s second State of the Union Address https://t.co/K4ytXhQmIX

— The White House (@WhiteHouse) February 6, 2019