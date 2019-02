La insólita razón por la que un hombre, que manoseó y golpeó a una mujer, quedó en libertad

De no creer. La situación se presentó en Zipaquirá y causó un gran revuelo. Y es que, a pesar de sus reprochables acciones, se tomó la decisión de dejarlo en libertad. Dicha medida generó gran indignación en más de uno y no es para menos.

La propia víctima se pronunció en torno al caso. Brigyt Prieto, en entrevista para Caracol, reveló con detalles cómo sucedieron los hechos. Allí, incluso contó por qué no fue posible interponer la demanda.

“El sábado a las 2 de la tarde iba para mi casa. En ese momento estaba hablando por celular, pasa ese sujeto, me toca la cola, yo lo confronto y él me agrede y me da una cachetada. Más adelante se encuentra la policía, les digo que lo cojan. Ellos miran sus antecedentes y no lo capturan. No pasa nada. La Policía me dice que ponga la demanda. Voy a la Fiscalía, pero no había quién me la recibiera porque no había ningún Fiscal”

Por último, dijo la insólita razón por la que no capturaron al presunto acosador. Y es que, sin lugar a dudas, la respuesta de la Policía llamó la atención.

“No lo capturan porque no lo encontraron en flagrancia. Además, que debían hacerme una prueba en la piel para verificar que me agredió. Y lo dejaron libre porque dijo que no lo había hecho”

