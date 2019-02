El mega agarrón entre Petro y Gurisatti en donde los dos se dieron con todo

El pasado sábado se dio la movilización de Venezuela en contra y a favor del Gobierno de Nicolás Maduro. Aunque a Colombia solo llegaron las imágenes de lo que fueron las manifestaciones antichavistas, en redes sociales, fotos y video viralizaron el 'lado b' de las protestas.

Sí, en muchas ciudades los ríos de gente con camisetas blancas, pidiendo a Maduro que abandoné el Gobierno y llame a elecciones democráticas, fue evidente. Sin embargo, chavistas aseguran que "los ríos rojos" de personas simpatizantes con el Chavismo, también existieron.

Así lo notó Gustavo petro, el senador del movimiento Colombia Humana, que evidenció en sus redes sociales que sí hubo marcha en pro de Maduro y que por esto, la salida no podía ser la guerra o una invasión.

En su cuenta de twitter, Petro acusó a Noticias RCN de no informar sobre "esta otra realidad" y explicó que no está de acuerdo con que los medios 'parcialicen' la información, porque esto da pie a que se inicie una verdadera guerra en contra de la mitad de la población venezolana.

Pues la directora del noticiero le respondió y aseguró que era un mentiroso, amigo del régimen de Maduro y que los ataques obedecían a que RCN no le ayudaba a "publicitar una imagen manipulada a favor de su amigo el sátrapa asesino y violador".

"Cuando Petro estigmatiza al medio de comunicación que no le ayuda a publicitar una imagen manipulada a favor de su amigo el sátrapa asesino y violador de todos los DDHH, Maduro. Esa gente está toda vestida de caqui. Soldaditos subordinados. El pueblo fue a la otra marcha", señaló Claudia Gurisatti.

Pues desde ahí se desencadenó una pelea que se hizo muy popular en redes sociales porque los dos se dieron con todo.

"Señora Claudia Gurisatti: Maduro no es mi amigo, así como tampoco lo fue Carlos Castaño. Trato de no dejarme manipular con la información que me brindan y lo hago estudiando. Por eso jamás tomaría whisky con un derramador masivo de sangre", le contestó el senador Petro.

Señora @CGurisattiNTN24 Maduro no es mi amigo, así como tampoco lo fue Carlos Castaño. Trato de no dejarme manipular con la información que me brindan y lo hago, estudiando. Por eso jamás tomaría Whisky con un derramador masivo de sangre. https://t.co/icDZvgmBVK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2019

En este punto, la discusión se tornó personal, pues es claro que la alusión a Carlos Castaño la hizo por la cercanía que la periodista tuvo con uno de los líderes paramilitares más sanguinarios del país, a quien entrevistó en dos ocasiones y a quien le decía "doctor", algo que le han reprochado siempre.

Por esto, fue que Gurisatti explotó y sacó un 'as' que tenía bajo la manga.

"¿Quién toma aperitivos con criminales de lesa humanidad, derramadores de sangre? Yo los he entrevistado públicamente como periodista SIN tragos NI pasabocas. Como Maduro, usted ataca y estigmatiza a la prensa libre que ayer demostró la manipulación que intentó el dictador con su respaldo", señaló la periodista que publicó una foto de Petro en la que se ve hablando con los líderes de la cúpula de las Farc.

Quién toma aperitivos con criminales de lesa humanidad derramadores de sangre? Yo los he entrevistado públicamente como periodista SIN tragos NI pasabocas. Como Maduro, Ud. ataca y estigmatiza a la prensa libre q ayer demostró la manipulación q intentó el dictador con su respaldo pic.twitter.com/xoT89f08Xn — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) February 3, 2019

Seguido a esto, publicó una fotografía más y un mensaje muy fuerte: