La carta que pedía pruebas sobre Santrich nunca llegó a Estados Unidos y por eso se está pensando en pedir un nuevo plazo para solicitar la extradición a la JEP.

La noticia de la carta la confirmó la presidenta de la JEP y la ministra de Justicia.

En las últimas horas el gobierno norteamericano confirmó que la carta solicitando evidencias sobre Jesús Santrich nunca llegó.

Así que en Colombia empezó el rastreo del documento para saber en dónde estaba.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero confirmó que la carta se envió el 10 de diciembre por la empresa 4-72, pero quedó represada en Panamá.

Borrero llamó a la presidente de la JEP, Patricia Linares, y le confirmó lo sucedido.

“Mandamos la carta rogatoria a Estados Unidos por 4-72. Yo hace como 3 o 4 días pedí que me dieran la trazabilidad del tema y anoche me llama la directora encargada a decirme que aún la comunicación estaba en Panamá y que hoy nos daban la razón por la que no había sido despachada a Estados Unidos”, dijo la ministra.

Agregó que es la primera vez que esto sucede.

“Nosotros tramitamos 180, 300 extradiciones al año a través de ese correo. Es la primera vez, dicen las personas del ministerio, que eso nos sucede. Confío que con la certificación que nos hace 4-72 hoy la sección de la JEP considere que es una fuerza mayor, vuelva a abrir el plazo, tramitamos el tema. Voy, de todas maneras, a entregarle al fiscal de Estados Unidos una copia de la carta que ya habíamos enviado y que nunca llegó”, manifestó.

