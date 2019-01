Esto dijo el asesor de Trump después que se conoció su apunte en una libreta

Lo que ha dicho el asesor de Donald Trump después que se conocieron sus apuntes en una libreta deja ver los planes de Estados Unidos sobre Venezuela.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, tenía escrito en su cuaderno "5.000 tropas a Colombia" durante la rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Aunque Bolton no hizo mención alguna a este hipotético envío de tropas a Colombia, que comparte frontera con Venezuela, sí instó a los militares venezolanos a apoyar a Juan Guaidó.

En su cuenta de Twitter esto ha dicho en sus últimos trinos:

"Seguimos persiguiendo todos los caminos para desconectar el régimen ilegítimo de maduro de sus fuentes de ingresos y asegurar que el Presidente interino Guaidó y el pueblo venezolano tengan los recursos y el apoyo que necesitan para devolver la democracia a Venezuela".

We continue to pursue all paths to disconnect the illegitimate Maduro regime from its sources of revenue and ensure that interim President Guaido and the Venezuelan people have the resources and support they need to bring democracy back to Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019