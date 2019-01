Aumentan especulaciones con la llegada de alto mando militar de EE. UU. a Bogotá

View this post on Instagram

Este es el general del Ejército de USA Mark Stammer, que llegó a Bogotá el lunes 28E para revisar temas fronterizos con Colombia. Es Comandante General del Ejército de Estados Unidos -Zona Sur. Pertenece al Alto Mando Militar de USA. Habla español y tiene experiencia (medalla) Infantería de paracaidistas de #Venezuela. Podría estar coordinando operaciones militares enfocadas para sacar al Usurpador. #venezuelalibre