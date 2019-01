Pablo Beltrán: "Negociadores del ELN volverán al monte en Colombia"

Por primera vez desde el atentado del pasado jueves en la Escuela de Cadetes, Pablo Beltrán se pronunció. Pablo Beltrán, jefe de la delegación negociadora del ELN en Cuba, anunció los próximos pasos de su grupo. En vez de pedir asilo en Cuba, la idea de la delegación es "volver al monte" en Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, el jefe guerrillero aseguró que el atentado de la Escuela de Cadetes es "una acción irrepetible". Este tipo de atentados, aún así, serían para el jefe negociador una consecuencia del conflicto armado. Por eso, aseguró que insistirá para que regrese el diálogo en un futuro.

Mientras tanto, Pablo Beltrán y su delegación descartaron la posibilidad de pedir asilo político en la isla. "Volveremos al monte en Colombia", afirmó, y añadió que se dispersarán en los diversos campamentos de la guerrilla en el país.

Entre los comentarios del negociador rechazó que el Gobierno no haya aceptado la mesa. Sobre todo, porque el presidente Iván Duque habría enviado amigos personales a dialogar con la guerrilla. "Funcionarios no, pero amigos de Iván Duque si han estado en Cuba. No le puedo decir quienes, pero muestra que sí se reconoció la mesa”, dijo.

También rechazó las declaraciones del ministro de Defensa Guillermo Botero, quien dijo que el jefe guerrillero alias 'Pablito' está en Venezuela. "“El ministro está jugando a un papel de adivino. Los aparatos de inteligencia de Colombia son muy buenos pero se están equivocando. Si el ministro sabe en dónde está el compañero ‘Pablo’ debe avisarle a Venezuela para que lo capturen”, dijo.