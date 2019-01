"No, no me gustan 'Los Puros Criollos' y no me agrada Santiago Rivas": Juan Pablo Bieri

Luego de que se conociera la carta de renuncia de Juan Pablo Bieri al cargo de gerente de la RTVC, tras la polémica en la que se le acusa de haber censurado a Los Puros Criollos, el periodista entregó su versión a los medios de comunicación.

En entrevista con Blu Radio, Bieri aseguró que nunca le han gustado 'Los Puros Criollos' y que tampoco le agrada Santiago Rivas, pero que nunca lo censuró a él y a su programa, que se emite en Señal Colombia.

El exgerente de la entidad pública, señaló que en la reunión que fue grabada en su oficina estaba de mal genio y que estaba molesto y por eso expuso su postura contra el programa que no le agrada.

"No me gustan 'Los Puros Criollos' y soy libre de tener esa opinión, ¿o no? Sin embargo no lo censuré. Yo actué con cabeza fría y por eso Los Puros Criollos nunca salieron del aire”, cuenta el exgerente que señala que lo grabaron ilegalmente uy sin saber con qué objetivo.

Aquí puede ver la entrevista completa: Le hago más bien al Gobierno y a la TV pública estando por fuera: Juan Pablo Bieri