El 'oso' de Álvaro Uribe y su hijo con "comunicado secreto de Santos"

Ya es costumbre que por estos días de agitación política que los hijos de Álvaro Uribe, el senador del Centro Democrático, sean protagonistas de las redes sociales.

En una ocasión pasada fue Jerónimo Uribe, el menor de los Uribe con un trino en contra de la paz para los días del atentado, en esta ocasión es el mayor, quien la embarró y se ganó burlas incesantes de quienes le hicieron comentarios por su error.

Con todo el tema de los protocolos que se están poniendo en duda en el tema de las negociaciones con el Eln, mucho se ha hablado sobre lo pactado entre Juan Manuel Santos y esa guerrilla, como protocolos para avanzar en lo que iban a ser los diálogos de paz.

Pues Tomás Uribe, señaló que tenía el documento "secreto" de los acuerdos, que en realidad es de carácter público y por lo que se ha llevado varios insultos y críticas.

El documento de los protocolos fue la manzana de la discordia y también el motivo por el que hijo y padre, que se ganaron insultos, pues señalan que el documento no es privado y que venderlo de esa manera implica decir mentiras.

Así fueron las reacciones en contra de los dos Uribe:

No veo nada fuera de lo normal dentro de una negociación de paz basada en los protocolos internacionales y con países garantes. ¿O quería que si se acababan los diálogos se fueran a la cárcel por voluntad propia?

Este documento ya lo habían publicado, no manipule más. Y no es entre un particular y el ELN, sino entre el Estado, garantes y el ELN.

Hasta cuándo sus cortinas de humo?

— Caro-Art (@cariortiz) January 23, 2019