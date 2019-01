Eln, acorralado sin el amparo de protocolos

“No hay protocolo que ampare el terrorismo”. Con estas palabras, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció la postura del Gobierno sobre lo pactado por el anterior gobierno con el Eln, durante los acercamientos con esta guerrilla.

Ceballos, junto al canciller Carlos Holmes Trujillo, explicaron en rueda de prensa desde la Casa de Nariño cómo procederá el gobierno de Iván Duque después de la reactivación de órdenes de captura contra los miembros de la delegación del Eln que están en Cuba.

“Este atentado no tiene justificación alguna y está siendo calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto terrorista. No puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo con un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal”, dijo el comisionado tras la explosión del carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, el pasado jueves 17 de enero, que dejó 21 muertos.

“El Gobierno Nacional no puede permitir que los responsables de este acto terrorista regresen a las filas del Eln y se internen en las selvas de Colombia para huir de la justicia. Su único destino debe ser comparecer ante los jueces de Colombia. Hacer algo distinto no es ético y no responde al llamado de los colombianos que se manifestaron ayer (el domingo). No hay protocolo que ampare el terrorismo”, indicó el funcionario.

La única opción que tiene Cuba es la extradición

Ceballos y Trujillo reiteraron a Cuba el pedido que hizo Duque para que entregue a las autoridades a los 10 miembros de la delegación del Eln que permanecen en ese país desde que se suspendieron los diálogos.

Para su pedido argumentaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han calificado el atentado como un acto terrorista. Además, recordaron que el pacto de extradición entre ambos países sigue vigente.

“La cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía para llevar a la justicia a los responsables de este crimen, que ha sido calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) como un acto terrorista”, concluyó el comisionado.

Luego agregó el canciller: “En 1932, Cuba y Colombia firmaron un tratado de extradición y el tratado de extradición está vigente, por tanto (…) procederemos a recurrir a todos los instrumentos que el Estado colombiano tiene para que estas personas sean entregadas de la manera más rápida a la justicia colombiana”.

Ante la petición de Colombia, el Gobierno de Cuba aseguró: “Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el Gobierno y el Eln, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo desde su cuenta de Twitter que “Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado” y que “ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el Eln”. Pese a estas declaraciones, el Gobierno de Cuba no ha aclarado si extraditará o no a los integrantes del Eln.

¿Qué dicen los protocolos?

Inicialmente, el alto comisionado aseguró a los medios que los protocolos pactados en el gobierno de Juan Manuel Santos no podían ser revelados a la opinión pública, pero horas después se conoció el contenido de ellos.

Se trata de una serie de acuerdos en los que se señala la ruta a seguir en caso de una ruptura de la negociación.

Son en total 11 puntos, que están firmados por delegados del Gobierno y del Eln. Uno de esos puntos señala que en caso de una ruptura se debe organizar un cese de operaciones militares durante 72 horas. Ese despeje militar se realizaría en una zona que previamente pactarían los delegados del Eln para ingresar por ahí al territorio colombiano. También se contemplaba que el Gobierno o los países garantes proporcionaran los medios de transporte necesarios para tal fin.

Otro punto indica que “las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el Eln a los países garantes y al Gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares”. Al llegar al país, el helicóptero o medio de transporte que lleve a la delegación deberá estar en tierra durante una hora después del aterrizaje.

Dice Ceballos, el alto comisionado del gobierno de Duque, que dichos protocolos no aplican para el actual gobierno porque fueron políticas pactadas por el anterior. Sin embargo, Frank Pearl, uno de los negociadores de paz de Santos, señaló que estos acuerdos son una política de Estado y no una política de Gobierno.

El nuevo pedido del Eln

Al conocer que el Gobierno no acataría el protocolo pactado, el Eln se volvió a pronunciar. Los negociadores de esta guerrilla esperan que el Gobierno garantice su regreso al país.

Así lo manifestó Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador en Cuba, a la agencia de noticias AFP.

“Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones”, dijo Beltrán.

Luego pidió al Gobierno que “dé garantías para el retorno” de la delegación a Colombia, en un plazo de 15 días, como establece el protocolo de ruptura de negociaciones.

En su defensa, Beltrán alegó que el comité central de la guerrilla y la delegación en Cuba desconocían los planes que tenía el grupo guerrillero desde Colombia para atentar contra la escuela de Policía.

¿Quiénes siguen secuestrados por el Eln?

• Jaime Darío Pérez, secuestrado en 2002

• Diego Fernando Carvajal, secuestrado en 2006

• Edwin Alexánder Guerrero, secuestrado en 2011

• Dumar Asdrúbal Delgado, secuestrado en 2012

• Marcelo Patricio Muñoz, secuestrado en 2013

• Wílmar Cubides Ramírez, secuestrado en 2014

• Carlos Cifuentes, secuestrado en 2014

• Javier Enrique Alvernia, secuestrado en 2014

• Byron Enrique Montenegro, secuestrado en 2016

• Freddy Cardona, secuestrado en 2018

• Diana María Toro, secuestrada en 2018

• Cabo Ángel Acevedo Torres, secuestrado en enero

• Maxwel Joya, escolta del helicóptero secuestrado en enero

• Carlos Quinceno, escolta del helicóptero secuestrado en enero

• Julio Díaz, piloto del helicóptero secuestrado en enero