¿No le gusta la canción que suena? Así puede bloquear artistas en Spotify

¿Usted se cansó ya de escuchar a un artista en particular en su lista de reproducción? ¿Le recuerda a alguien? ¿Simplemente, no se la soporta? La plataforma Spotify le podrá permitir que usted no tenga que volver a oírlo. Así podrá usted bloquear artistas en Spotify de sus listas de reproducción.

Esta opción se encuentra disponible para algunos usuarios de Spotify con la plataforma iOS. Se espera que en las próximas semanas entre a todos los usuarios Android y de computadores.

La forma es sencilla. Cuando suene el artista al que usted desee bloquear, vaya a la página de perfil del artista en la plataforma. Allí, debe presionar el botón de 'opciones', los tres puntos verticales en la parte superior izquierda.

El siguiente paso es oprimir la opción "no reproducir este artista". La plataforma le responderá con el mensaje "Ok, no volveremos a reproducir música de este artista". Así, usted puede bloquear artistas en Spotify, tanto si paga la opción premium como si no.

Esto hace que los contenidos del cantante o banda que usted bloquee sean retirados de las listas, emisoras o formatos relacionados. Eso sí, si el deseado participó en una colaboración con otros músicos, seguirá sonando. Esto aplicará hasta que usted decida desbloquearlo: debe ir al perfil del artista que decidió bloquear y presionar "eliminar".