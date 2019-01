Twitter y otras redes sociales fueron bloqueadas en Venezuela después de la rebelión de militares en Caracas

Hace poco un inconveniente ocurrido en Venezuela y que envolvió a Wikipedia en una batalla por definir quién era el presidente del país terminó en el bloqueo de la página. Ahora, nuevos episodios de bloqueo se volvieron a dar, esta vez en redes sociales como Twitter.

Durante la madrugada del lunes un grupo de militares se rebeló en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Los uniformados acordonaron un cuartel ubicado en la localidad de Cotiza en Caracas. Varios videos fueron publicados en los que ellos invitaban a la ciudadanía a "levantarse en contra del régimen". Pocas horas después, versiones oficiales confirmaron que las Fuerzas Armadas terminaron capturándolos.

No obstante, el episodio no terminó allí. Durante toda la mañana usuarios de las redes sociales en Venezuela han estado denunciando intermitencias en redes sociales, especialmente en Twitter. Todo parecía indicar un bloqueo de estos servicios hasta que el hecho fue confirmado por la organización Netblocks, un grupo civil que vela por los derechos digitales de las personas alrededor del mundo.

Según el reporte de Netblocks, efectivamente se impuso una restricción a redes sociales en Venezuela. Esto no solo aplicaba a Twitter, sino también a otras plataformas como Instagram y Youtube. Además, señala a la proveedora de telecomunicaciones estatal CANTV de ser la responsable de estos hechos. A pesar de los bloqueos, Facebook no parece haber sido afectado.

Usuarios de redes sociales en Venezuela relacionan directamente los bloqueos con los hechos presentados esta mañana en Cotiza. Además, señalan que el gobierno quiere censurar las redes sociales para evitar la difusión de los videos que hace horas estaban siendo masivamente compartidos.

Estos son algunos de los comentarios de los venezolanos:

I ask for help from all the #Anonymous of the world #Venezuela s Government is banning social networks at this time

we need help #instagram #Twitter #Facebook plenty protest in the capitol and other places

we fighting for freedom #Hacking help us venezuela's ppl need u all pic.twitter.com/lZh0vVfImU

— Anonymous Nva Esparta (@Anonymouspmv) January 21, 2019