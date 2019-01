Rodrigo León habló en Caracol Radio sobre lo sucedido el pasado 17 de enero. "No contribuyen nada a la paz": Timochenko rechazó atentado del ELN.

En días recientes, un carro bomba explotó en la Escuela General Santander.

En el hecho fallecieron 21 personas, en su mayoría cadetes, y más de 50 resultaron heridas.

Sobre el hecho se manifestó León, quien habló para los micrófonos de Caracol Radio, donde compartió sus opiniones.

"Independientemente de lo que sea en la guerra no hay nada lícito. La guerra es algo terrible, se lo digo yo, que lo he vivido (…) Lo hemos condenado [el atentado] porque además en el contexto que se da… estamos haciendo un esfuerzo muy grande (…) no ha sido fácil construir lo que hemos construido", dijo Rodrigo León.

Timochenko rechazó atentado del ELN y pidió a Iván Duque un diálogo con La Farc

De igual manera, dijo que las acciones del ELN no correspondían con un grupo que busque la paz.

“La actividad militar tiene un objetivo político, y las acciones que se hagan hay que verlas a la luz del resultado político ¿Y el resultado que esto está dando qué es? Se está abriendo el espacio a los que no quieren la paz en Colombia. Se está abriendo ese espacio que ya venía cerrándose. ¿Quiénes son los que murieron? Gente del común”.

En el programa se le preguntó a León qué pensaba del atentado luego de haber perpetrado varios de estos en el pasado.

"Cada hecho hay que entenderlo en el contexto que se da", aseguró.

"Pero justificarlo desde el plano político es algo bastante complejo. Y uno trata de entender a los compañeros, y mire, cuando pasó lo del Nogal yo no sabía si éramos nosotros, o no. Yo pensé, qué cag*da tan grande", comentó Londoño.

Finalmente, Londoño recordó que todavía La Farc desea sentarse a hablar con Iván Duque, aunque él no les ha dedicado el espacio.

"Él no nos ha escuchado. Aprovecho para decirle públicamente, Presidente, escúchenos, escuche nuestra versión. A mí me preocupa que el presidente también se deja llevar por los matices de opinión".

