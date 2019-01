Apareció el hombre de "no se negocia, bala es lo que viene"

"¡No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene!", gritaba un hombre en la marcha de este domingo.

En un video quedó registrado lo que el sujeto dijo desde el centro de Bogotá, en la esquina del Banco de la República.

“No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” Con esta belleza marcharon hoy…el Uribista promedio, el que quiere volver a armar una sociedad.

Lo triste es que quienes van a dar esa bala en el monte, son los hijos de los más vulnerables.

Todo mal. pic.twitter.com/rMcvvzMw8z — LA MEDIA NARANJA (@_lamedianaranja) January 20, 2019

La actitud del sujeto ha sido duramente criticada, ya que con sus palabras promovía la violencia en una marcha que rechazaba la violencia.

Videos como este han sido difundidos desde ayer en redes sociales y cuando apareció, fue un 'boom' en las redes sociales.

"No estoy arrepentido, estoy totalmente contrariado conmigo mismo, porque me salió eso que uno como humano no debe permitir cuando tiene situaciones adversas”, fueron las palabras que usó Naím, el hombre que protagonizó el sulfurado hecho en el centro de la capital.

Aunque muchos lo buscaron, fue el mismo hombre quien se presentó y llamó al programa de Vicky Dávila en La W Radio y dijo que estaba arrepentido de lo que sucedió.

Señaló que fue provocado "por mojigatos", jóvenes que querían la guerra. Dijo que estaba arrepentido y que todo se presentó en "medio del dolor y la impotencia".

"Están apoyando a quienes pusieron la bomba", fue lo que le gritaron al hombre y su excusa para gritar.