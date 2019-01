Gustavo petro contó porqué no participó de las marchas del domingo

Al parecer, la marcha en contra del terrorismo y la unidad, no fue tan unida como todos esperaban. Muchos actos de violencia se registraron en las calles y las divisiones políticas se hicieron latentes en todas las horas.

Gustavo Petro fue uno de los líderes políticos que decidió no salir a las calles y con él miles de colombianos que consideraron que no era correcta la manifestación. El senador de la Colombia Humana, contó en Twitter sus razones para no marchar.

Y es que incluso sus más cercanos aliados salieron a las calles y aunque aseguró que respetaba la manifestación y a quienes sí marcharon, señaló que no salía porque no quería poner un granito a la guerra.

"La decisión de acabar los procesos de paz matara más policías, más soldados, más colombianos. No puedo acompañar al presidente Duque en ese propósito. Todo para la paz, nada para la guerra", esbozó en un principio.

Seguido a esto, aseguró que esta marcha provocaba la guerra y no la paz:

"Los respeto en su marcha pero estaré en la que provoque la paz y no la guerra. Respeto y me solidarizo con cada madre, hermana de los policías caídos, pero no apoyo que más madres y hermanas de policías tengan que llorar porque un gobierno decidió la guerra y no la paz", señaló el excandidato presidencial.

Esto le valió algunos insultos:

Entonces que los narcoterroristas del eln hagan lo Q se les da la hp gana, si los combatimos somos enemigos de la paz.. Mmm — WILLIAM RAMOS (@WFRN25) January 21, 2019

Ni falta que nos hace bandidoooo! — Clarissa Martinez (@ClarissaMartine) January 21, 2019

Tavooooo tú eres coherente con tu apoyo al eln, se te reconoce eso, también que en esta marcha es domingo,día no laboral, no se generan disturbios,daños,agresiones, tampoco hay consumo de droga, no hay caos y a ti te gusta eso. Tal vez habrías marchado si hubieran chuspas de $$$ — Don Charlie (@charperojo) January 20, 2019