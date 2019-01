Peñalosa invita a la marcha contra el atentado "junto a Gustavo Petro o el que sea"

El alcalde Enrique Peñalosa impulsó la llamada a una marcha contra el atentado a la Escuela de Cadetes. La marcha se dará este domingo, pero esta tratará de no ser politizada. Así lo dijo el propio mandatario, quien aseguró que esta marcha será apolítica. Incluso aseguró que marchará junto a su acérrimo rival, el senador y exalcalde Gustavo Petro.

“Estoy listo a marchar junto a Gustavo Petro y al que sea, no hay ningún problema. Aquí todos estamos unidos en lo mismo, aquí no tengo ningún tipo de diferencia (…) Marcharé como ciudadano, no como alcalde", dijo Peñalosa a Blu Radio.

La marcha contra el atentado se realizará el próximo domingo desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional. En esta se recorrerá la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Allí se hará un plantón, un minuto de silencio y se encenderán velas.

Peñalosa recalcó que la idea de esta marcha es dar una muestra de unidad contra los terroristas. Así, pidió que no hubiera un énfasis en las diferencias ideológicas con Petro. "Tampoco quiero que se distraiga, porque el tema no es Petro – Peñalosa. Es la violencia, el tema son los policías”, aseguró.